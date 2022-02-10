За нарушителями на опасных свердловских трассах будут следить новые камеры

В пресс-службе свердловского управления ГИБДД ГУ МВД РФ уточнили, что новые комплексы установят на следующих участках дорог:
Екатеринбург — Реж — Алапаевск, 34–35 км, 46 + 800 км и 47 + 700 км;
Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, 123–125 км;
Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога, 21–24 км и 76–79 км;
Верхняя Пышма — Среднеуральск — поселок Исеть, 5000–6000 км;
Екатеринбург — Полевской, 26–30 км, 37–39 км и 52–54 км;
Ольховка — Двуреченск, 13–15 км;
Богданович — Сухой Лог, 12–15 км;
Первоуральск — Шаля, 11–12 км;
подъезд к Первоуральску, от 326 000 км автотрассы Пермь — Екатеринбург, 1–4 км.
В общей сложности на автотрассах Свердловской области появятся в этом году не менее 60 новых устройств фотофиксации. Таким образом, будет обеспечен контроль ситуации на тех участках дорог, на которых ранее происходили аварии.