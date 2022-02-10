За нарушителями на опасных свердловских трассах будут следить новые камеры

За нарушителями на опасных свердловских трассах будут следить новые камеры
За нарушителями на опасных свердловских трассах будут следить новые камеры
Сегодня, 17:19ОбществоФото: 1MI

Новые камеры установят на опасных участках свердловских трасс

На автотрассах на территории Свердловской области планируют установить в 2022 году несколько десятков новых устройств фотофиксации. Ими будут оснащать прежде всего наиболее аварийные участки дорог.

В пресс-службе свердловского управления ГИБДД ГУ МВД РФ уточнили, что новые комплексы установят на следующих участках дорог:

Екатеринбург — Реж — Алапаевск, 34–35 км, 46 + 800 км и 47 + 700 км;

Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, 123–125 км;

Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога, 21–24 км и 76–79 км;

Верхняя Пышма — Среднеуральск — поселок Исеть, 5000–6000 км;

Екатеринбург — Полевской, 26–30 км, 37–39 км и 52–54 км;

Ольховка — Двуреченск, 13–15 км;

Богданович — Сухой Лог, 12–15 км;

Первоуральск — Шаля, 11–12 км;

подъезд к Первоуральску, от 326 000 км автотрассы Пермь — Екатеринбург, 1–4 км.

В общей сложности на автотрассах Свердловской области появятся в этом году не менее 60 новых устройств фотофиксации. Таким образом, будет обеспечен контроль ситуации на тех участках дорог, на которых ранее происходили аварии.

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