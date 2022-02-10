За вырубку леса на 4,5 миллиона рублей уральца отправили в колонию

Шалинский суд Свердловской области вынес приговор в отношении мастера леса. Житель Староуткинска признан виновным в незаконной вырубке деревьев. Ему дали 4 года колонии.
Просеку создавал не один человек, а бригада. Люди работали на коммерческую фирму, заключившую договор субподряда с лесничеством на санитарную вырубку деревьев.
По договоренности следовало спилить только больные стволы, но вместо положенных 307 кубометров лесорубы, по версии следствия, уничтожили еще 278 кубометров. Причиненный хозяйству ущерб составил почти 4,5 миллиона рублей.
Три вагона с сырой древесиной пропали неизвестно куда. Но вопросы у полицейских возникли только к рядовому исполнителю. Молодого человека осудили даже несмотря на то, что адвокат заказала независимую экспертизу на земельном участке. По заключению специалиста, никаких лишних деревьев в лесничестве не спиливали. А в протокол почему-то попали все, без исключения, пни.
Сторона защиты подала апелляционную жалобу, сообщает Е1.