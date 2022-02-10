За вырубку леса на 4,5 миллиона рублей уральца отправили в колонию

Три вагона с сырой древесиной пропали неизвестно куда. Но вопросы у полицейских возникли только к рядовому исполнителю. Молодого человека осудили даже несмотря на то, что адвокат заказала независимую экспертизу на земельном участке. По заключению специалиста, никаких лишних деревьев в лесничестве не спиливали. А в протокол почему-то попали все, без исключения, пни.