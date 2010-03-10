Число безработных в Свердловской области в феврале выросло

Количество безработных выросло за месяц на 1 тысячу 94 человека, сообщает Итар-Тасс со ссылкой на министра экономики Свердловской области Михаила Максимова. Кроме того, за этот же период предупреждены о предстоящих увольнениях 267 человек в связи с ликвидацией предприятий.