Число безработных в Свердловской области в феврале выросло
10 марта 2010, 16:43ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Число безработных в Свердловской области на начало марта составило 94 тысячи 840 человек.
Количество безработных выросло за месяц на 1 тысячу 94 человека, сообщает Итар-Тасс со ссылкой на министра экономики Свердловской области Михаила Максимова. Кроме того, за этот же период предупреждены о предстоящих увольнениях 267 человек в связи с ликвидацией предприятий.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей