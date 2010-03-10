Мэра г. Нижний Тагил Валентину Исаеву ждут в Правительстве России
10 марта 2010, 17:51ОбществоArtem
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Мэр Валентина Исаева сегодня вечером отправляется в Москву.
Завтра вместе с губернатором Александром Мишариным она представит окончательный, доработанный вариант инвестиционного комплексного плана развития Нижнего Тагила на заседании Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Ожидается, что уже завтра будут названы точные цифры инвестиций, на которые сможет рассчитывать город со стороны государства в ближайшие годы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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