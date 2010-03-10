Налоговые декларации тагильчанам нужно подать до 30-го апреля

Об этом напоминает налоговая инспекция. Декларацию о доходах должны подать индивидуальные предприниматели, адвокаты, частные нотариусы. И те тагильчане, кто сдаёт в аренду квартиры или гаражи, кто получил доход от продажи недвижимости или ценных бумаг. Декларацию можно подать в налоговую инспекцию, по адресу ул. Ломоносова, 4. Также налоговики готовы ответить на все вопросы, связанные с декларированием доходов, по телефону «горячей линии» 49-59-58