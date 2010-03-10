Наряды Мишель Обамы попали в музей
10 марта 2010, 16:35ОбществоArtem
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Платье Мишель Обамы стало экспонатом Исторического музея. Речь идет о вечернем наряде первой леди, в котором она присутствовала на инаугурации президента США.
Платье пополнит коллекцию, в которую уже включены наряды 11 первых леди страны. Также в дар Смитсоновскому национальному музею переданы туфли, кольцо, браслеты и серьги Мишель Обамы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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