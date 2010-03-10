Прививку от клещевого энцефалита нужно поставить до конца апреля
10 марта 2010, 17:20ОбществоArtem
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Такие рекомендации дают тагильские медики. В прошлом году зарегистрировано 3 тысячи случаев присасывания клещей.
Один человек погиб. Подавляющее число тагильчан подвергаются нападению клещей в пригородных лесах и на садовых участках. По данным пресс-службы управления здравоохранения, в Нижнем Тагиле используются вакцины как импортного, так и отечественного производства. Первоклассники получают вакцину бесплатно. Для остальных прививка платная. Ее стоимость составляет от 150 до 360 рублей. Поставить прививку можно, обратившись в поликлинику по месту жительства.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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