Управляющие компании в г. Нижний Тагил выявляют незаконные подключения к общедомовым электросетям

Руководители управляющих компаний представили мэру Валентине Исаевой анализ ситуации и доложили об инвентаризации счётчиков и обследовании жилого фонда. Проверка показала, что завышенные суммы в квитанциях за электроэнергию могут быть вызваны несколькими причинами. Во-первых -устаревшие счётчики, неточно отображающие фактически потреблённую энергию. Некоторые управляющие компании бесплатно ставят новые приборы учёта пенсионерам и ветеранам. Во-вторых - несанкционированные подключения к общедомовой электросети. Этим грешат как рядовые горожане, так и юрлица. Сейчас управляющие компании выявляют такие незаконные подключения. Инвентаризация электрооборудования в жилых домах должна завершиться к 1-му апреля. А в правительстве области на следующей неделе пройдёт специальное совещание, посвящённое начислениям за электроэнергию.