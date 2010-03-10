В г. Нижний Тагил теперь дышится легче

Как сообщили в Нижнетагильской лаборатории по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха, в феврале на протяжении нескольких дней наблюдались неблагоприятные метеорологические условия. Рассеивающая способность атмосферы была низкой, что способствовало повышению концентраций загрязняющих веществ в воздухе. Тем не менее, в феврале среднемесячная концентрация фенола зафиксирована ниже предельно-допустимой. А вот формальдегида, наоборот, накопилось в 8 раз больше нормы. Зато концентрация пыли, оксида углерода, аммиака и сероводорода в феврале была предельно-допустимой, сообщает сайт ntagil.org.