В г. Нижний Тагил теперь дышится легче
10 марта 2010, 17:14ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В феврале вредных веществ в атмосфере стало меньше.
Как сообщили в Нижнетагильской лаборатории по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха, в феврале на протяжении нескольких дней наблюдались неблагоприятные метеорологические условия. Рассеивающая способность атмосферы была низкой, что способствовало повышению концентраций загрязняющих веществ в воздухе. Тем не менее, в феврале среднемесячная концентрация фенола зафиксирована ниже предельно-допустимой. А вот формальдегида, наоборот, накопилось в 8 раз больше нормы. Зато концентрация пыли, оксида углерода, аммиака и сероводорода в феврале была предельно-допустимой, сообщает сайт ntagil.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей