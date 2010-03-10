В России реформируют «неотложку»

Основная идея нововведений, по словам Голиковой, состоит в том, что в многопрофильных стационарах будут организованы специальные отделения, которые будут сортировать пациентов по тяжести заболевания. Кроме того, планируется постепенно замещать должности водителей "скорой", передавая эти функции фельдшеру. По словам главного внештатного специалиста по СМП Минздравсоцразвития России Сергея Багненко, на содержание водителей сегодня тратится ресурсов больше, чем на содержание фельдшеров: в целом в год на медиков скорой помощи выделяется 6 миллиардов рублей, а на водителей - 9 миллиардов. Бригада "скорой" для эффективной работы, по мнению С.Багненко, должна состоять не менее чем из пяти человек - врача, двух фельдшеров, санитара и водителя. Но медицинского персонала сейчас катастрофически не хватает. "Ставки врача и фельдшера за один час работы в ряде муниципалитетов просто смешные, поэтому многие бригады недоукомплектовываются", - отметил Багненко.