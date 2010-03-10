Задолженность по заработной плате на Среднем Урале сократилась на 13,5%
10 марта 2010, 16:40ОбществоArtem
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На 21 февраля она составила 30 млн. 981 тыс. рублей, сообщает УрБК.
Задолженность по выплате заработной платы имеют 5 предприятий перед более чем 2-мя тыс. работников.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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