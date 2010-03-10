Жители г. Нижний Тагил скупают резиновую обувь

Стоимость пары резиновых сапожек зависит от модели, фасона и утеплителя. Некоторые магазины предлагают даже модельные резиновые женские сапоги на каблуке и с замочком. Кроме того, есть разноцветные яркие модели с веселыми рисунками. Теплые резиновые сапоги можно купить в г. Нижний Тагил по цене от 500 до 1000 рублей.