Жители г. Нижний Тагил скупают резиновую обувь
10 марта 2010, 16:59ОбществоArtem
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Повышенный спрос на непромокающие сапоги вызван необычайно снежной зимой. А весной, когда снег начнет таять, улицы города могут превратиться в одну большую лужу.
Стоимость пары резиновых сапожек зависит от модели, фасона и утеплителя. Некоторые магазины предлагают даже модельные резиновые женские сапоги на каблуке и с замочком. Кроме того, есть разноцветные яркие модели с веселыми рисунками. Теплые резиновые сапоги можно купить в г. Нижний Тагил по цене от 500 до 1000 рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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