На Среднем Урале ищут золотую жилу

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе министерства природныхресурсов Свердловской области, на недавнем профильном совещаниив Невьянске были подведены итоги 2011 года и озвучены дальнейшие планы.В частности, в регионе продолжат вкладывать деньги в поиск новыхместорождений драгоценного металла. За истекший год финансированиегеологоразведки составило 170 миллионов рублей (в 3,6 раза больше, чемв 2010-м). В 2012 году инвестиции составят 240 миллионов рублей.

Общиерасходы на защиту окружающей среды и строительство природоохранныхобъектов предприятий-золотодобытчиков в 2011 году составили 62 миллионарублей, что в 5,5 раза больше, чем в годом ранее.