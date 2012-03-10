На Среднем Урале ищут золотую жилу
В 2012 году инвестиции предприятий-золотодобытчиков в геологоразведку увеличатся в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе министерства природныхресурсов Свердловской области, на недавнем профильном совещаниив Невьянске были подведены итоги 2011 года и озвучены дальнейшие планы.В частности, в регионе продолжат вкладывать деньги в поиск новыхместорождений драгоценного металла. За истекший год финансированиегеологоразведки составило 170 миллионов рублей (в 3,6 раза больше, чемв
Общиерасходы на защиту окружающей среды и строительство природоохранныхобъектов предприятий-золотодобытчиков в 2011 году составили 62 миллионарублей, что в 5,5 раза больше, чем в годом ранее.
Сейчас в Свердловской области ежегодно добывается 5% от всего выдаваемого на-гора в России золота —рубеж добычи регион преодолел в 2010 году. В общероссийском рейтинге по данной позиции Средний Урал занимает 8 место.