В России из обращения выведут копейки и пятаки

«Мы пока находимся в состоянии переговорного процесса (с депутатамиГосдумы). Я надеюсь, в этом году будет принято какое-то решение,-сообщил первый заместитель председателя Банка России ГеоргийЛунтовский.- Считаю, что для государства совершенно невыгодно выпускатьв обращение такие монеты, в ближайшее время мы возобновим диалог(с Госдумой) по этому вопросу».

По его словам, профильный комитетГосдумы в прошлом году достаточно позитивно воспринял идею вывода этихмонет из обращения. «Большая часть этих монет не используется, магазины постепенно перестают их принимать. Более того, производство этих монет убыточно. Размер убытков не назову, но скажу, что он значителен»,- сказал Лунтовский.

Сейчас в России находится в обращении 7,3миллиарда копеек и 5,8 миллиарда пятаков, то есть на каждого жителястраны приходится по 51 монете номиналом 1 копейка и по 40 монетноминалом 5 копеек, уточнил первый заместитель председателя БанкаРоссии. ЦБ РФ уже решил отказаться от чеканки копеек и пятаков. «Мы покапошли по «мягкому» варианту вывода их из обращения — не выпускатьбольше новых. Все понимают, что эти монеты себя изжили, многие страныпошли по пути изъятия монет мелкого достоинства«,- сказал Лунтовский«Интерфаксу».