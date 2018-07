Определены претенденты на звание `Всемирный автомобиль года`

Названы претенденты в нескольких категориях. За звание «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) будут бороться Audi A3, BMW 4-Series и Mazda3. Номинация Представительский автомобиль года (World Luxury Car) достанется автомобилю из списка Bentley Flying Spur, Mercedes S-Klasse, Range Rover Sport. Спортивные претенденты (World Performance Car) - Chevrolet Corvette Stingray, Ferrari 458 Speciale, Porsche 911 GT3. Самый экологичный автомобиль (World Green Car) будут выбирать из троицы Audi A3 Sportback g-tron (+ Audi e-gas), BMW i3 и Volkswagen XL1. Самый лучший дизайн (World Car Design of the Year) выбирают среди BMW i3, Mazda3 и Mercedes-Benz C-Class.