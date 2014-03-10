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С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле начинается прием заявлений на зачисление в первый класс
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле начинается прием заявлений на зачисление в первый класс

10 марта 2014, 09:00ОбществоCorey
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