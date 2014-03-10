С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле начинается прием заявлений на зачисление в первый класс
В понедельник, 10 марта, в Нижнем Тагиле начинается прием заявлений на зачисление в первый класс для детей, которые проживают в микрорайоне муниципальных общеобразовательных учреждений. Прием заявлений продлится до 31 июля.
Документы можно подать лично, обратившись в школу, в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг или через сайт управления образования Администрации города (раздел «Электронные услуги в сфере образования»).
При непосредственном обращении в школу, родитель должен предъявить паспорт, оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории.
После регистрации заявления будет выдана расписка в получении документов, с регистрационным номером заявления. В течение 7 дней школой издается приказ о зачислении ребенка в первый класс.
Как сообщили нам в управлении образования, прием в школы на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, начнется с 1 августа и продлится до 5 сентября. Если же школа приняла всех детей, проживающих на закрепленной территории, она может начать зачисление на свободные места ранее 31 июля. Информация о дате начала приема документов, количестве свободных мест будет размещена на информационных стендах и на сайте общеобразовательного учреждения.
Более подробную информацию о правилах приема заявлений на зачисление в первый класс можно получить на сайте управления образования. Здесь же можно познакомиться с приказом о закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретной территорией МО город Нижний Тагил.