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Тагильчане вышли на митинг в Екатеринбурге. «Мы пока не выдвигаем политических лозунгов, но если реакции не последует…» (ФОТО)
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Тагильчане вышли на митинг в Екатеринбурге. «Мы пока не выдвигаем политических лозунгов, но если реакции не последует…» (ФОТО)

10 марта 2014, 12:33Общество
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