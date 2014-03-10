Тагильчане вышли на митинг в Екатеринбурге. «Мы пока не выдвигаем политических лозунгов, но если реакции не последует…» (ФОТО)

Был послепраздничный день, 9 марта, однако это не помешало небезразличным гражданам выйти в знак протеста сложившимся проблемам. На митинге были замечен министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов, передает издание УралПолит, а также депутат-коммунист Андрей Альшевских, который отличается особой активностью на подобных мероприятиях.