Тагильчане вышли на митинг в Екатеринбурге. «Мы пока не выдвигаем политических лозунгов, но если реакции не последует…» (ФОТО)
10 марта 2014, 12:33Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В минувшее воскресенье свердловские борцы за экологию вышли на митинг, посвященный наболевшим проблемам – золотодобывающая фабрика близ Невьянска, сурьмяный завод в Дегтярске, кроме того, это и вопрос Юрьев Камня под Нижним Тагилом, который, несмотря на приостановку лицензии разработчика, остается открытым.
Был послепраздничный день, 9 марта, однако это не помешало небезразличным гражданам выйти в знак протеста сложившимся проблемам. На митинге были замечен министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов, передает издание УралПолит, а также депутат-коммунист Андрей Альшевских, который отличается особой активностью на подобных мероприятиях.
Активисты сошлись на мнении, что готовы ждать решений главы региона по вышеперечисленным проблемам, однако если в течение месяца никакой официальной реакции не последует, общественники будут организовывать общероссийскую акцию протеста.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фотографии принадлежат изданию УралПолит
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей