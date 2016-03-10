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Детско-юношескую библиотеку Нижнего Тагила, с потолка которой текут ручьи, пообещали отремонтировать (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детско-юношескую библиотеку Нижнего Тагила, с потолка которой текут ручьи, пообещали отремонтировать (ФОТО)

10 марта 2016, 18:10ОбществоПавел Щербина
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