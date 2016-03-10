Детско-юношескую библиотеку Нижнего Тагила, с потолка которой текут ручьи, пообещали отремонтировать (ФОТО)

TagilCity.ru напоминает о том, что аварийное состояние здания Центральной детско-юношеской библиотеки вызвало резонанс в региональных СМИ. Сообщалось, что крыша здания находится в настолько плачевном состоянии, что с каждой оттепелью с потолка текут ручьи.

Журналист TagilCity.ru застал помещения заставленными тазиками, а книжные полки накрытыми слоем плёнки, но персонал сохраняет боевой настрой, впрочем, не без причины.

Решение проблемы уже найдено, здание будет ремонтироваться. Сейчас оформляются документы, ведётся бюрократическая работа. Планируется, что ремонтные работы начнутся весной, на осень запланирован ремонт внутри библиотеки объяснила журналисту TagilCity.ru директор Центральной детско-юношеской библиотеки Роза Валюкевич.

Придётся ли культурному учреждению ждать обещанного три года? Или уже этой зимой школьники и студенты смогут посещать уютную библиотеку с качественным ремонтом? Читайте об этом на страницах портала TagilCity.ru.

Будем надеяться, что при ремонте библиотеки буду использовать только хорошее оборудование. Например, такое как компрессор воздушный.