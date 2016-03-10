Глава Нижнего Тагила Сергей Носов обсудил с ТОСами локальные проблемы территории
В мэрии прошла встреча главы города с представителями ассоциации руководителей органов территориального общественного самоуправления.
Татьяна Несоленихина, которая является председателем ассоциации, отметила самые важные направления работы. В частности, помощь инициативным группам в создании новых территориальных объединений, обмен опытом в сфере сотрудничества с предприятиями, а также с различными организациями города.
Игорь Макаров, председатель ТОС «Прудок», предложил сократить сроки и упростить процедуру регистрации земельных участков и недвижимого имущества. По его мнению, если тагильчане будут оформлять документы по принципу «одного окна», то возрастет количество приватизированных земель. Таким образом, увеличатся налоговые отчисления в городскую казну.
Кроме того, на встрече в мэрии обсудили вопросы благоустройства территорий, содержания домов и оборудования пешеходных переходов, ремонт детских площадок в Нижнем Тагиле. Также на повестке дня – создание проекта сквера в поселке Северный.
По словам градоначальника, ТОС является мощным механизмом решения локальных проблем города. Ведь только жители точно знают, что нужно изменить в их домах и микрорайонах.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru