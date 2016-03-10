Как работают участковые уполномоченные в Нижнем Тагиле? (ФОТО)

Самое главное в нашей работе — это профилактика преступлений и правонарушений на административном участке сказала она.



Наш день начинается с 9 утра. Первым делом мы узнаем в дежурной части, что произошло за последние сутки, какие преступления и правонарушения были совершены. Затем между нами распределяются задачи на день, и мы расходимся по административным участкам рассказывает Ирина Кузнецова.

Административные участки разные по размеру, но примерно одинаковые по количеству проживающих на них тагильчан. На один участок приходится примерно 3500 тагильчан. Если на нем есть многоэтажные здания, то по площади он будет меньше того, где таких зданий нет. Участки различаются по криминогенной обстановке.

Наш опорный пункт недавно открыли, чтобы быть поближе к подконтрольной территории. Гражданам сюда легче добираться, и здесь мы принимаем обращения.

Обращения самые разные: шум в ночное время, мусор или курение в подъезде, проверка оружейных сейфов... Вплоть до сообщений о преступлениях. Мы даем ответ, принято ли обращение в работу, или рекомендуем обратиться в другую инстанцию.

Граждане могут свободно приходить сюда, на опорный участок, и говорить о своих проблемах. На основании этого мы и строим свою работу — куда зайти, с кем поговорить, а с кем провести профилактическую беседу. Никогда не знаешь, сколько человек придет сегодня, но в субботу людей обычно больше всего, -- добавляет Ирина.

Прийти можно в любое время, но два раза в неделю есть специально отведенные часы, чтобы тагильчане могли зайти и после работы.

Кроме того, мы занимаемся розыском лиц, выясняем обстоятельства получения травм, даже приглядываем, чтобы наш участок был достаточно освещен. Если где-то нет света, то мы рекомендуем управляющим компаниям это исправить. Работа сложная, но, тем не менее, очень интересная.

Не все тагильчане знают, как найти своего участкового. Как же узнать адрес опорного пункта, номер телефона и имя своего участкового уполномоченного?

Вся информация есть на сайте МВД. В онлайн-сервисах есть пункт «Ваш участковый». Указав свой адрес, можно узнать всю необходимую информацию.

Работа участкового строится на общении с населением. Его не стоит бояться, в своей работе участковый, как профессионал, всегда будет вежлив. Хотя заботиться о безопасности — это работа полиции, тем не менее, помощь жителей Нижнего Тагила тоже очень важна, потому что участковый не может быть везде на своем участке. Именно сотрудничество полиции и населения делает нашу жизнь безопасной. И чем крепче это сотрудничество, тем лучше.