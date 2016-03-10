Каким Нижний Тагил встретит своё трёхсотлетие? Об этом Сергей Носов говорил сегодня с городскими волонтёрами (ФОТО)

Основной темой встречи Сергея Носова с волонтёрами Нижнего Тагила в здании Центральной городской библиотеки было обсуждение итогов квеста «Маршрутами добра», а также обсуждение новых волонтерских инициатив на этот год.

Правом первого слова воспользовалась директор библиотеки. Она поблагодарила собравшихся, напомнила о том, как много было проведено совместной работы с волонтёрами, а затем передала слово Сергею Носову.

Способность сопереживать и помогать... Она – от Бога. Конечно, волонтёрская работа – это не для всех, но я рад, что таких людей немало в городе отметил в своём выступлении глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Затем встреча проходила в форме диалога. Лидеры собравшихся волонтёров высказывали свои пожелания о дальнейшей деятельности волонтёрского движения, а Глава города комментировал и направлял, ссылаясь на опыт прошедшего благотворительного квеста и зарубежный опыт.

Красной нитью через всё собрание проходила идея подготовки к трёхсотлетию Нижнего Тагила. Высказывались различные идеи. В том числе создание в интернете «Карты добрых дел Нижнего Тагила», то есть сайта, где была бы собрана информация о людях и учреждениях, нуждающихся в помощи волонтёров, а также подробная информация о том, что, где и кем уже было сделано хорошего.

Глава города высказал мысль, что привлекать силы горожан и малого бизнеса к осуществлению городских проектов является очень хорошей идеей. Имея в виду, по всей видимости, планы по продолжению реконструкции набережной Тагильского пруда и реконструкцию моста на ул. Фрунзе.

С чем мы подойдём к трёхсотлетию города? Закончить реконструкцию моста – это очень хорошо, но не это главное. Если мы сами не изменим свою жизнь – ничего вокруг не изменится. И не хватит никаких бюджетов отметил в своём выступлении Сергей Носов.

О том, что конкретно будут делать Глава города и городские волонтеры для того, чтобы будущее Нижнего Тагила стало светлым – читайте на страницах портала TagilCity.ru.