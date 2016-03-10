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На 15% увеличилось число безработных свердловчан, в том числе и в Нижнем Тагиле
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На 15% увеличилось число безработных свердловчан, в том числе и в Нижнем Тагиле

10 марта 2016, 16:57Общество
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