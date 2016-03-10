На 15% увеличилось число безработных свердловчан, в том числе и в Нижнем Тагиле

В настоящее время в регионе более 34 тысяч человек сидят дома без работы. По словам Антонова, аналогичная картина наблюдалась в прошлом году. Тогда уровень безработицы возрос на 16%. В 2016 году служба занятости рассчитывает на 98,6 млн рублей. Эти денежные средства она должна получить от Федерации на антикризисные мероприятия.

Чтобы выявить случаи со скрытыми массовыми увольнениями, служба активно сотрудничает с областной прокуратурой. Кроме того, на постоянном мониторинге находится медицинская сфера. К примеру, в Серовской горбольнице в течение марта планируется сократить 65 человек. Но в области есть множество вакансий врачей, поэтому уволенные доктора без работы не останутся, отметил Антонов.

28 организаций Свердловской области собираются уволить более 2,5 тысяч сотрудников. Если сравнивать с прошлым годом: тогда 38 предприятий планировали сокращение более 6 тысяч человек.

Однако, по заявлению Антонова, не обязательно все эти сотрудники потеряют рабочие места: в зависимости от экономической обстановки, руководство предприятий может скорректировать планы.

Уменьшение рабочих мест наблюдается и в Нижнем Тагиле. Причем, количество безработных резко возросло всего за один месяц. Сейчас на одну вакансию в среднем приходится по 2,3 человека.