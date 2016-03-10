Тагильские волонтеры помогают одиноким пенсионерам сделать уборку в квартире и сходить за продуктами (ФОТО)

В рамках проекта «Мы всегда рядом» тагильские общественники часто навещают пожилых людей, чтобы помочь им прибраться в квартире, сходить в магазин за продуктами. Алексей Шалунов – инвалид по зрению, поэтому поддержка ему требуется больше, чем другим пенсионерам, считают общественники.