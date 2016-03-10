Тагильские волонтеры помогают одиноким пенсионерам сделать уборку в квартире и сходить за продуктами (ФОТО)
10 марта 2016, 11:30ОбществоТимофей Данилов
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9 марта активисты «Союза добровольцев России» проведали одинокого пенсионера Алексея Шалунова, который живет в поселке Горноуральский.
Сюжеты: Нижний Тагил
В рамках проекта «Мы всегда рядом» тагильские общественники часто навещают пожилых людей, чтобы помочь им прибраться в квартире, сходить в магазин за продуктами. Алексей Шалунов – инвалид по зрению, поэтому поддержка ему требуется больше, чем другим пенсионерам, считают общественники.
Юные добровольцы провели в порядок его квартиру, сходили в магазин за продуктами, помогли по дому. А одна из активисток предложила открыть в поселке полноценную добровольческую ячейку, чтобы чаще и больше помогать другим.
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© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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