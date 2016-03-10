В Нижнем Тагиле переехало отделение миграционной службы. Итог: очереди и неразбериха (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru обратились читатели, отметившие новшества, которые трудно назвать приятными, в работе нижнетагильского отделения Управления Федеральной миграционной службы.

В городе достаточно много людей, которым нужно по тем или иным причинам ездить за границу. А для поездки за рубеж нужно иметь действующий загранпаспорт, иногда визу и другие документы.

В своё время я получала загранпаспорт на К. Маркса, 53, а сейчас отделение переехало на ул. Победы, 43а. Мне нужно было поменять загранпаспорт. Я, как положено, через госуслуги получила талон, пришла, а там никакие талоны не нужны, терминал не работает, действует живая очередь. Все ждут стоя рассказала журналистам TagilCity.ru читательница Инна.

Редакцию TagilCity.ru обеспокоили неудобства тагильских путешественников. Потому журналисты TagilCity.ru обратились с запросом в Управление ФМС России по Свердловской области.

Там, однако, не раскрыли ни причин переезда со старого адреса, ни то, как переезд должен отразиться на удобстве тагильчан, но отметили, что:

Отдел УФМС России по Свердловской области в г. Нижний Тагил осуществляет прием населения в штатном режиме.

Не поясняя, означает ли это то, что проблемы с электронной записью были исправлены.

Городские знатоки тем временем отмечают, что бывшее здание УФМС на К. Маркса было очень старым, ему было всё сложнее справляться со своим функционалом, а после переезда в одном здании на ул. Победы, 43а теперь выдаются различные визы, загранпаспорта и паспорта граждан РФ, благодаря переезду в это же здание одного из паспортных столов с Выи.

Вероятно, государству выгодно в большой концентрации собирать своих работников, но вот потребность граждан в удобстве, увы, учтена не была.

В глаза бросается то, что переезд продолжается. Скамеек нет нигде. Одна из дверей подперта кирпичом делится другая читательница TagilCity.ru.

Те, кому уже «посчастливилось» постоять в живых очередях в Отделе УФМС на Победы, 43а, с грустью отмечают, что лавок там не будет никогда. Коридоры настолько узкие, что работники канцелярии с документами не без труда лавируют между стоящими в очередях посетителями, потому ставить мебель физически некуда.

TagilCity.ru напоминает о том, что не все государственные учреждения в Нижнем Тагиле настолько неудобны, но сейчас, увы, комфорт скорее исключение, чем правило.