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В Нижнесергинском районе Роспотребнадзор приостановил работу единственного детсада в городе из-за нарушений санитарных норм
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнесергинском районе Роспотребнадзор приостановил работу единственного детсада в городе из-за нарушений санитарных норм

10 марта 2016, 10:25ОбществоТимофей Данилов
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