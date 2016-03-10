В Нижнесергинском районе Роспотребнадзор приостановил работу единственного детсада в городе из-за нарушений санитарных норм

Основанием для проверки дошкольного учреждения послужило обращение местного жителя в феврале. Во время проверки, специалисты Роспотребнадзора выявили множество грубых нарушений.

Пол в игровых комнатах весь в трещинах и отслоениях. Столы и стулья не соответствуют росту детей. А кровати в спальнях стоят так, что малыши не могут свободно дойти до своих мест.

Кроме того, в пищеблоке не соблюдаются условия хранения продуктов и режим мытья посуды. Выдача готовой пищи осуществляется без контроля бракеражной комиссии, нарушаются условия хранения суточных проб.

Медицинские работники тоже нарушают санитарные правила. Например, осмотр детей на педикулез и чесотку проводят не регулярно.

По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении. Работа детского садика прекращена на 90 суток.

В прошлом месяце Роспотребнадзор выявил 21 административное нарушение в здравпункте кушвинского завода. Тогда юридическому лицу выписали штраф в 170 тыс. рублей, а медперсонал предприятия привлекли к ответственности.