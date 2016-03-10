Вакуумный пресс как эффективный способ рекламы

Когда речь заходит о продвижении товара, то вакуумный пресс именно то, что поможет подготовить всю необходимую продукцию, расположив всю необходимую информацию.

Обратитесь к профессиональным дизайнерам, которые смогут разработать желаемый вами макет, и помогут создать качественный продукт по самым низким ценам. Стоимость дизайнерских услуг зависит от сложности и продолжительности работы, стоимость можно уточнить у наших менеджеров.

Основное преимущество такого баннера - многофункциональность. Это незаменимый предмет, когда Вам нужно провести несколько акций в разных местах с малым промежутком времени. Он легко монтируется и демонтируется, в сложенном виде не занимает много места, легко стирается.

Таким баннером легко украсить витрину или разместить на фасаде дома - ведь баннер может быть изготовлен из специальной ткани, не боится атмосферных осадков и перепадов температуры. После использования баннера на улице, его достаточно постирать и без сомнений разместить в помещении.

Из практики стало известно, что ни одно массовое мероприятие, акция или ярмарка не может обойтись без универсальных палаток. Именно палатки различных цветов и оттенков, с различными изображениями - привлекают Ваше внимание на таких событиях.

Интернет-магазин Sublimart предлагает Вам вакуумный пресс, который позволяет палатки различных форм и размеров и услуги по нанесению на них изображения.

Вы намерены ярко заявить о себе? Вы выбрали именно то, что нужно. Накидки широко используются на различных акциях, при распространении рекламно-полиграфической продукции и других мероприятиях.

Промо-накидки пользуются широкой популярностью, так как их стоимость значительно дешевле чем промо-куртки, их свободно можно одеть на ежедневную верхнюю одежду, а также они не занимают много места при хранении и транспортировании.

Вам не нужно в одной компании заказывать пошив, а в другой печать - мы выполняем заказ полностью, с учетом всех Ваших потребностей и требований. Мы предлагаем широкий выбор тканей и методов пошива.

Этикетка - ярлык на товаре, экспонате, любом другом продукте производства с указанием названия, производителя, даты производства, срока годности.