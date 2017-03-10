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Четверо сотрудников «Уралвагонзавода» стали лучшими инженерами в России по версии конкурса «Инженер года-2016» (ФОТО)
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Четверо сотрудников «Уралвагонзавода» стали лучшими инженерами в России по версии конкурса «Инженер года-2016» (ФОТО)

10 марта 2017, 15:40Общество
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