Онлайн-обучение заменит преподавателей в российских вузах
10 марта 2017, 13:45Общество
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Министерство образования РФ планирует провести в вузах страны эксперимент, предусматривающий замену занятий с преподавателями на онлайн-обучение, сообщает газета «Известия».
В этом году в российских высших учебных заведениях пройдет новый эксперимент. Он продлится до конца года.
Цель нововведения – проверить и сравнить эффективность традиционного метода обучения с онлайн-курсами. Электронная форма обучения включает в себя два варианта: полная замена «живого» преподавания и частичная замена уроков с преподавателями.
С 2018 года планируется введение онлайн-обучения в некоторых вузах России, поэтому данный эксперимент поможет понять, насколько окажутся полезны онлайн-занятия.
Студенты заинтересованы в новой форме обучения онлайн. При этом эксперты опасаются, что это приведет к сокращению преподавательского персонала из числа рядовых педагогов вузов.
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