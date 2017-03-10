Онлайн-обучение заменит преподавателей в российских вузах

В этом году в российских высших учебных заведениях пройдет новый эксперимент. Он продлится до конца года.

Цель нововведения – проверить и сравнить эффективность традиционного метода обучения с онлайн-курсами. Электронная форма обучения включает в себя два варианта: полная замена «живого» преподавания и частичная замена уроков с преподавателями.

С 2018 года планируется введение онлайн-обучения в некоторых вузах России, поэтому данный эксперимент поможет понять, насколько окажутся полезны онлайн-занятия.

Студенты заинтересованы в новой форме обучения онлайн. При этом эксперты опасаются, что это приведет к сокращению преподавательского персонала из числа рядовых педагогов вузов.