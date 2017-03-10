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Плата за ночную охрану детского сада: необходимость или лишние поборы с родителей Нижнего Тагила?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Плата за ночную охрану детского сада: необходимость или лишние поборы с родителей Нижнего Тагила?

10 марта 2017, 18:05ОбществоПавел Щербина
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