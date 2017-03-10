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Цикл профориентационных форумов начался в Нижнем Тагиле: 16 экспертов представили молодёжи 16 разных профессий
Сюжеты:
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Цикл профориентационных форумов начался в Нижнем Тагиле: 16 экспертов представили молодёжи 16 разных профессий

10 марта 2017, 18:00ОбществоЕкатерина Малых
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