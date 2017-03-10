Цикл профориентационных форумов начался в Нижнем Тагиле: 16 экспертов представили молодёжи 16 разных профессий
Сегодня, 10 марта, начался цикл профориентационных форумов для молодёжи Нижнего Тагила. Встреча прошла в вагонской школе №55.
Выпускник часто не знает, куда ему податься после школы. Поэтому такой важный выбор - выбор профессии - делается наудачу. Он учится 4-5 лет тому, что ему не интересно, чтобы потом стать посредственным работником чуждой ему сферы и жить от выходных до выходных, от зарплаты до зарплаты рассказал недавний выпускник ВУЗа.
Тем, кому в этом жизненном алгоритме увиделись знакомые мотивы, возможно стоит обратить внимание на эту проблему.
Первый форум общегородского уровня состоялся около года назад в ГДМ. Туда пришло 450 человек. Мы поняли, что этого недостаточно, а значит нужно проводить такие мероприятия на районном уровне. Сегодня на Вагонке прошёл первый районный форум по профориентации молодёжи рассказал его организатор и лучший молодой предприниматель России - 2014 года Сергей Партин.
Различные профессии были представлены 16 экспертами, людьми, которые состоялись в своей профессии и готовы рассказать о ней. Их презентации распределились по двум блокам, в каждом из которых по 8 профессий.
На прошлом форуме было представлено несколько специализаций:
- металлургия
- разработка программного обеспечения
- нефтегазовая отрасль, железнодорожная отрасль
- конструктор
- мануальная терапия и йога
- кондитер
- разработка сайтов
- веб-дизайн
- эколог
- косметология
- архитектор
- режиссер
- управление персоналом
- фото и видеосъемка
- медицина
- предпринимательство
- художник и дизайнер одежды
- музыкант
- ведущий праздников
- криминалистика
- следователь
До конца года запланировано провести ещё 2 форума: один - в начале, другой - в конце апреля.
Профориентация служит двум основным целям:
- социальная и экономическая защита личности
- укрепление экономической мощи государства
Последнее неразрывно связано с рациональным распределение и использованием трудового потенциала страны.
Наша команда верит, что главное для человека - выявить в чем его талант, затем создать условия для его развития, ну и настроить монетизацию своих навыков. Поэтому мы все усилия направляем на решение этих задач подытожили организаторы.
Труд в жизни каждого человека имеет определяющее значение и от того, как человек относится к труду во многом зависит его судьба.
Главная задача форума - познакомить ребят с 16 различными профессиями через общение со специалистами, которые уже свершились в своем деле, а также дать представление о трендах современного рынка профессий. И мы её выполнили на 150 процентов! -- поделились впечатлениями инициаторы события.
Мир профессий в обществе - сложная, динамичная, постоянно развивающаяся система. Для знакомства детей с трудом взрослых в Нижнем Тагиле была создана первая «Лаборатория профессий».
© Екатерина Малых, TagilCity.ru