Уральские правоохранители будут учиться защищать права геев у специалистов из Европы и США
10 марта 2017, 10:10Общество
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В Екатеринбург из США и Европы приедут специалисты, которые научат правоохранителей защищать права секс-меньшинств.
Сюжеты: Екатеринбург
На конференции будут присутствовать лектора из Европы, консул Франции, представитель посольства Швейцарии и уполномоченный по правам человека в Свердловской области.
В программу включен мастер-класс, система диалога и лекция по защите прав геев в России. На семинаре будет презентована книга «Как положить чиновника на лопатки», которая заявлена как первая книга Уральской международной школы прав человека.
Конференция «Уральская международная школа прав человека-2017» пройдет в Екатеринбурге 30-31 марта, сообщает URA.RU.
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