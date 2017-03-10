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Врачи Верхней Пышмы за свой счет покупают лекарства для пациентов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врачи Верхней Пышмы за свой счет покупают лекарства для пациентов

10 марта 2017, 09:50Общество
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