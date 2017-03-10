Врачи Верхней Пышмы за свой счет покупают лекарства для пациентов

Как пишет портал Ура.ру, работать по несколько смен подряд медперсонал вынужден, чтобы не оказаться за чертой бедности. Врачи получают 16-20 тыс. в месяц, а младший медперсонал и вовсе переведен на должности уборщиц и получает не более 10 тыс. в месяц.

Врачам приходится оставаться на ночные дежурства, так как они больше оплачиваются, а потом, после пары часов сна, снова выходить в дневную смену. Как сообщают сами медики, они работают на износ.

В больнице не хватает медикаментов, о чем врачам запрещено сообщать пациентам, медики покупают лекарства за свои деньги. Молодое поколение врачей не спешит идти работать за мизерную зарплату и в больнице остались только старожилы, большинство из которых предпенсионного возраста.

Стоит заметить, что ранее сотрудники данной больницы уже обращались с жалобами в СМИ, в учреждении была проведена проверка Минздрава Свердловской области, но после нее ничего не изменилось.