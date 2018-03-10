Погибший при крушении самолета в Сирии офицер будет похоронен в Свердловской области
10 марта, 14:10Общество
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В Елани Свердловской области 10 марта будет похоронен 36-летний майор, который погиб в Сирии при крушении самолета.
10 марта в селе Елань состоятся похороны 36-летнего местного жителя Дмитрия Кукушкина, погибшего во время крушения военно-транспортного самолета. Напомним, 6 марта российский самолет Ан-26 разбился во время посадки в Сирии.
Свердловчанин служил в чебаркульской танковой дивизии, в командировку в Сирию отправился 6 февраля и ровно через месяц погиб. У 36-летнего офицера остались жена и маленький сын. Чтобы проводить мужчину в последний путь, в Елань приехали его сослуживцы из Чебаркуля, пишет U24.ru.
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