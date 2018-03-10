Реклама оператора «МОТИВ» в центре Екатеринбурга будет демонтирована по решению суда

Арбитражный суд Свердловской области принял решение о демонтаже наружной рекламы сотового оператора «МОТИВ», расположенной в центре Екатеринбурга. В течение 30 дней с момента вынесения решения буквы должны быть демонтированы вместе с несущими и конструктивными элементами.



Как сообщает «ЕТВ», общая площадь рекламной конструкции составляет 55 кв. метров. В случае неисполнения постановления суда на оператора будет наложен штраф в размере 424 тыс. 530 рублей.



Истцом в деле выступило Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.