-15
Свердловская область
Нижний Тагил
-15
ночь: -18
утро: -23
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Реклама оператора «МОТИВ» в центре Екатеринбурга будет демонтирована по решению суда

10 марта 2018, 09:05Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,суд,штраф,реклама,мотив,демонтаж
Огромные буквы «МОТИВ» на крыше колледжа имени Ползунова скоро исчезнут. Наружная реклама будет демонтирована по решению суда.

Арбитражный суд Свердловской области принял решение о демонтаже наружной рекламы сотового оператора «МОТИВ», расположенной в центре Екатеринбурга. В течение 30 дней с момента вынесения решения буквы должны быть демонтированы вместе с несущими и конструктивными элементами.

Как сообщает «ЕТВ», общая площадь рекламной конструкции составляет 55 кв. метров. В случае неисполнения постановления суда на оператора будет наложен штраф в размере 424 тыс. 530 рублей.

Истцом в деле выступило Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Екатеринбуржец отсудил у салона «Связной» 144 тысячи рублей за вздувшийся iPhone
22 февраля, 06:05
2 0
Житель Ивделя 6 лет скрывался от правосудия за двойное убийство
7 марта, 13:00
0 0
Наценка в 900% на продукты питания обнаружена в школе Екатеринбурга
7 марта, 10:00
0 4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 141
Подписаться на новости