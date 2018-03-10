Реклама оператора «МОТИВ» в центре Екатеринбурга будет демонтирована по решению суда

Арбитражный суд Свердловской области принял решение о демонтаже наружной рекламы сотового оператора «МОТИВ», расположенной в центре Екатеринбурга. В течение 30 дней с момента вынесения решения буквы должны быть демонтированы вместе с несущими и конструктивными элементами.