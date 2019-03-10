Мемориал Славы на тагильском кладбище «Центральное» отремонтируют за 160 тысяч рублей

Помимо компании «Аврора-НТ» исполнить работы по муниципальному контракту хотела ИП Канашова Вероника Игоревна, предложив заказчику скидку чуть более 10 тысяч рублей. Однако со скидкой более 18 тысяч рублей победу одержала фирма Журавлевой Дарьи и Лукина Алексея (владеют компанией в равных долях).

Основной вид деятельности выигравшего подрядчика (по данным ЕГРЮЛ) - деятельность автомобильного грузового транспорта, при этом в контракте значатся в основном ремонтные работы, а не транспортные. Среди требуемых работ - очистка поверхности мемориала (наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр), обивка штукатурки, оштукатуривание поверхностей, их шлифовка, грунтовка, лакировка, окрашивание.