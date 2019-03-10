Мемориал Славы на тагильском кладбище «Центральное» отремонтируют за 160 тысяч рублей
Ремонт мемориала Славы на кладбище «Центральное» состоится в апреле 2019 года. На это из муниципального бюджета подрядчику были предложены 188 тысяч рублей. Контракт на выполнение работ выиграла тагильская компания «Аврора-НТ», снизив цену до 160 тысяч рублей.
Помимо компании «Аврора-НТ» исполнить работы по муниципальному контракту хотела ИП Канашова Вероника Игоревна, предложив заказчику скидку чуть более 10 тысяч рублей. Однако со скидкой более 18 тысяч рублей победу одержала фирма Журавлевой Дарьи и Лукина Алексея (владеют компанией в равных долях).
Основной вид деятельности выигравшего подрядчика (по данным ЕГРЮЛ) - деятельность автомобильного грузового транспорта, при этом в контракте значатся в основном ремонтные работы, а не транспортные. Среди требуемых работ - очистка поверхности мемориала (наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр), обивка штукатурки, оштукатуривание поверхностей, их шлифовка, грунтовка, лакировка, окрашивание.
Ремонт мемориала на кладбище Нижнего Тагила пройдет с 1 по 30 апреля 2019 года. Подрядчик обязан соблюдать чистоту на территории мемориала в процессе и по окончанию работ, а также еженедельно, на собственном транспорте, совместно с представителем заказчика, осуществлять объезд (визуальный осмотр) территорий, на которых ведутся работы, значится в документации соответствующего госконтракта.