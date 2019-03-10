Мусор или снег? Частные подрядчики бойкотируют уборка снега в Екатеринбурге
Администрация Екатеринбурга назвала виновных в плохой уборке снега зимой 2018-2019 года. Ими оказались частные компании, которые отказывались чистить улицы и вывозить снег. По мнению подрядчиков, выпадающие осадки относятся к разряду ТКО, а значит вывозить их обязана «Спецавтобаза».
Часть подрядчиков бойкотировала на протяжении зимы уборку снега с улиц Екатеринбурга, мотивируя это тем, что снежные осадки относятся к ТКО. Об этом стало известно во время выездного рейда главы областной столицы Александра Высокинского, которое прошло 10 марта.
14 частных подрядчиков бойкотируют уборку снега. Они завалили администрацию обращениями, что снег это ТКО и они не собираются его убирать. Это скрытый бунт против уборки снега. Мы знаем, что снег — это атмосферные осадки и дали им ответ. Глава выяснит, кто не хочет под нелепыми предлогами выполнять работу,прокомментировала ситуацию советница главы города Екатерина Куземка.
Ранее екатеринбургский мэр поручил главам районов привести улицы в порядок и очистить их от накопившегося снега, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.