Мусор или снег? Частные подрядчики бойкотируют уборка снега в Екатеринбурге

Часть подрядчиков бойкотировала на протяжении зимы уборку снега с улиц Екатеринбурга, мотивируя это тем, что снежные осадки относятся к ТКО. Об этом стало известно во время выездного рейда главы областной столицы Александра Высокинского, которое прошло 10 марта.

14 частных подрядчиков бойкотируют уборку снега. Они завалили администрацию обращениями, что снег это ТКО и они не собираются его убирать. Это скрытый бунт против уборки снега. Мы знаем, что снег — это атмосферные осадки и дали им ответ. Глава выяснит, кто не хочет под нелепыми предлогами выполнять работу,прокомментировала ситуацию советница главы города Екатерина Куземка.