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Мусор или снег? Частные подрядчики бойкотируют уборка снега в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мусор или снег? Частные подрядчики бойкотируют уборка снега в Екатеринбурге

Сегодня, 17:15ОбществоФото: екатеринбург.рф
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