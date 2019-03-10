Сбившая женщину с ребенком екатеринбурженка написала заявление о порче авто

8 марта в полицию Екатеринбурга поступило заявление от женщины, которая сообщила, что на нее был совершен наезд автомобиля в момент, когда она гуляла с коляской, в которой находился ребенок. Малыш не пострадал, женщина получила ушибы. В этот же день поступило встречное заявление от владелицы авто, которая сообщила о порче транспортного средства.