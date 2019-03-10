Сбившая женщину с ребенком екатеринбурженка написала заявление о порче авто
Сегодня, 07:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Екатеринбурженка, по предварительной информации, совершившая наезд на маму с коляской, написала заявление о порче авто.
Сюжеты: Екатеринбург
8 марта в полицию Екатеринбурга поступило заявление от женщины, которая сообщила, что на нее был совершен наезд автомобиля в момент, когда она гуляла с коляской, в которой находился ребенок. Малыш не пострадал, женщина получила ушибы. В этот же день поступило встречное заявление от владелицы авто, которая сообщила о порче транспортного средства.
Помимо этого, в отделение полиции поступили два встречных заявления от супругов екатеринбурженок, мужчины утверждают, что в ходе конфликта получили побои, пишет URA.RU.
Инцидентом заинтересовался «Уральский родительский комитет», который со своей стороны также обещал разобраться в ситуации. К процессу будет подключен Игорь Мороков - детский омбудсмен в Свердловской области.
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