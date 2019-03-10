Строительство моста через Нижнетагильский пруд начнётся в День города

На данный момент между ресурсоснабжающими компаниями и городскими властями достигнуто соглашение, касающееся инженерно-коммуникационных сетей на территории объекта. Также скорректирован график окончания работ по подготовке проектно-сметной документации, которую после 12 марта направят на экспертизу в федеральные органы.

После прохождения экспертных процедур муниципалитет направит заявку в областное министерство дорожного хозяйства и транспорта на выделение средств на строительно-монтажные работы,рассказал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.

Основание моста должно быть заложено в День города, который в этом году празднуется 11 августа. Эту задачу перед городскими службами поставил ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба администрации города.

Начало строительства крупного инфраструктурного объекта ознаменует еще одну значимую веху в развитии Нижнего Тагила,подчеркнул глава.