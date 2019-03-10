Врачи, строители и металлурги наиболее востребованы в России

Минтруд составил список профессий, которые наиболее востребованы в данный момент, легче всего найти работу врачам и среднему медперсоналу. Также быстрее остальных могут найти работу квалифицированные рабочие в сфере строительства, деревообработки, текстильной промышленности, электротехнике, машиностроительном и металлообрабатывающих производствах.