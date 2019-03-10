Врачи, строители и металлурги наиболее востребованы в России
Сегодня, 09:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Врачи и средний медицинский персонал в России быстрее остальных могут найти работу. Также в стране требуются металлурги и строители.
Минтруд составил список профессий, которые наиболее востребованы в данный момент, легче всего найти работу врачам и среднему медперсоналу. Также быстрее остальных могут найти работу квалифицированные рабочие в сфере строительства, деревообработки, текстильной промышленности, электротехнике, машиностроительном и металлообрабатывающих производствах.
На третьем месте по востребованности профессий идут работники в сфере охранных услуг. Также хорошими перспективами на рынке труда обладают сотрудники охраны правопорядка.
Наименее востребованными на текущий момент являются неквалифицированные соискатели, пишет RT.
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