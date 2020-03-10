Экодеревья и мини-парк: в Нижнем Тагиле выбрали лучшие идеи арт-объектов от горожан
В Нижнем Тагиле подвели итоги конкурса эскизов арт-объектов «Центр притяжения». По итогу выбрано 14 идей по благоустройству, которые в будущем могут быть реализованы, рассказали в «Центре развития туризма».
Специалисты в области архитектуры, проектирования, строительства, а также художники и педагоги, вошедшие в состав жюри, определили победителей по нескольким категориям.
Среди воспитанников детских садов первым стал пятилетний Богдан Слобожанин. Мальчик предложил создать собаку-копилку под названием «Лучший друг», куда каждый желающий может опустить деньги на покупку еды для бездомных животных и создания приюта для них.
В номинации «Младшие школьники» победила команда из воспитанников Станции юных техников с работой «Зеленый инженер».
В номинации среди студентов и взрослых первое место досталось Евгении Шляховой за идею инсталляции «Человеку нужен человек». Второе место у Светланы Афанасьевой и Нелли Осиповой — проект мини-парка «Серебряное копытце», третье — у Олега Морилова за арт-объект «Экодерево».
Проекты всех участников переданы в администрацию города.
Напомним, ранее вице-мэр города Вячеслав Горячкин отчитал начальника управления архитектуры Вадима Шуванова за невыполнение задания главы Нижнего Тагила по привлечению студентов-урбанистов к подготовке проекта по организации зоны отдыха на проспекте Строителей.