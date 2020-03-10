Экс-губернатор Свердловской области возглавил совет директоров «Синары»
Сегодня, 21:40ОбществоФото: официальный сайт РЖД
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Бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин возглавил совет директоров холдинга «Синара-транспортные машины», пишет Ура.ру.
Гендиректор холдинга Виктор Леш пояснил, что Мишарин обладает достаточным опытом работы в федеральных и региональных органах власти, а также структуре РЖД. Ранее пост занимал Евгений Гриценко.
Напомним, Мишарин был губернатором Свердловской области до 2012 года. В 2011 году он попал в ДТП, после чего решил уйти в отставку. После отставку работал замгендиректора РЖД, в 2019 году вышел на пенсию.
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