Из-за гололёда на улицах Нижнего Тагила увеличилось число обращений в травмпункты

В тагильских группах во «ВКонтакте» обсуждают образование гололёда на дорогах и тротуарах города, из-за чего усложнилось передвижение. Кроме того, жители города сообщают, что в таких условиях нередко получают травмы.

В травмпункте на Тагилстрое сообщили, что обращения граждан увеличились в полтора раза.

В основном травмы связаны с гололёдом — ушибы, растяжения, переломы, рассказал TagilCity.ru заведующий травматологическим отделением поликлиника № 2 Денис Григорьев.

Увеличение обращений также наблюдаются в травмпункте поликлиники № 3, сообщает заместитель главврача по медицинской части Валентины Мамзиной.

В травматологии горбольницы № 1 на Вагонке, напротив, всплеска обращений нет. Как отметил заведующий Григорий Ионга, показатель превышен на несколько человек: