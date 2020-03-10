Из-за гололёда на улицах Нижнего Тагила увеличилось число обращений в травмпункты
В социальных сетях Нижнего Тагила граждане обсуждают гололёд на улицах города. В травмпунктах сообщают, что количество обращений действительно увеличились, правда, не во всех районах Тагила.
В тагильских группах во «ВКонтакте» обсуждают образование гололёда на дорогах и тротуарах города, из-за чего усложнилось передвижение. Кроме того, жители города сообщают, что в таких условиях нередко получают травмы.
В травмпункте на Тагилстрое сообщили, что обращения граждан увеличились в полтора раза.
В основном травмы связаны с гололёдом — ушибы, растяжения, переломы, рассказал TagilCity.ru заведующий травматологическим отделением поликлиника № 2 Денис Григорьев.
Увеличение обращений также наблюдаются в травмпункте поликлиники № 3, сообщает заместитель главврача по медицинской части Валентины Мамзиной.
В травматологии горбольницы № 1 на Вагонке, напротив, всплеска обращений нет. Как отметил заведующий Григорий Ионга, показатель превышен на несколько человек:
Может быть немножко кто-то и попадал, но не так чтобы очень много. У нас норма 40 человек в сутки. 7 марта было 45 человек, 8 марта — 42 человека, 9 марта — 50 человек. В праздничные дни обращений много не было. Какой-то вспышки нет, сообщил Ионга.