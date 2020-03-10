Между Свердловской и Челябинской областями заключено соглашение о границе
Сегодня, 10:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Законодательное собрание Свердловской области утвердило соглашение об описании границы с Челябинской областью. Документ опубликован на портале правовой информации.
Протяженность границы между регионами составит 310 километров. Соглашение подписано главами регионов 30 декабря.
Напомним, что в прошлом году Минимущества Челябинской области заключило госконтракт с фирмой «Земля» на работу по уточнению границ между регионами. В итоге было достигнуто соглашение об обозначении границы на кадастровой карте.
Свердловская область граничит с Коми, ХМАО, Тюменской областью, Челябинской областью, Республикой Башкортостан, Курганской областью и Пермским краем.
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