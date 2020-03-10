Молодые семьи из Нижнего Тагила получат шанс выиграть 100 тысяч рублей на путешествие

Обязательные условия конкурса — возраст участников не старше 35 лет, все пары должны состоять в зарегистрированном браке, проживать на территории Нижнего Тагила и иметь детей. Заявки будут приниматься в Городском дворце молодежи.

Конкурс пройдет с 4 апреля по 15 мая. После подачи заявок пройдет сценический кастинг, где претенденты должны будут исполнить песню, прочитать стих или продемонстрировать танец на тему Великой Отечественной войны. На этом этапе будут отобраны шесть семей, которые будут соревноваться дальше.

Затем пройдут интеллектуальная и спортивная игры, конкурсы видеороликов, вокала, мультимедийных открыток. В финале участники исполнят вальс Победы.