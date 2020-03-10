На Урале более сотни детей снимутся в фильме о войне

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В Екатеринбурге проходят съемки фильма «Тень Каравеллы», в картине планируют задействовать более сотни детей, пишет портал Е1.
Киноленту снимают по одноименной книге уральского писателя Владислава Крапивина. Сценаристом и режиссером является супруга сына писателя — Лариса Крапивина. Фильм посвящен тем, чье детство прошло во времена Великой Отечественной войны. События разворачиваются в военном городке. Туда на почту приходят похоронки, выстраиваются очереди за хлебом, сложные условия жизни.
Фильм направлен на просвещение. В первую очередь, как заявляет Крапивина, он должен рассказать детям о тяготах военных лет.
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