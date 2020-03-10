На Урале отменили оправдательный приговор подростку, выбросившему ребенка из окна

Инцидент произошел летом 2019 года. Подросток выбросил из окна ребенка своей знакомой, когда она отлучилась из дома. Младенец не пострадал, так как его поймал мужчина, проходивший в тот момент мимо. 10 декабря 2019 года 17-летнего подростка оправдали в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура обжаловала приговор.