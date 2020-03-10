На Урале отменили оправдательный приговор подростку, выбросившему ребенка из окна
Сегодня, 19:57ОбществоФото: pixabay.com
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Прокуратура Североуральского городского округа добилась в областном суде отмены оправдательного приговора для подростка, выбросившего ребенка из окна, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сегодня, 10 марта, Свердловским областным судом была рассмотрена апелляция прокуратуры Североуральска и удовлетворена. Оправдательный приговор был отменен.
Инцидент произошел летом 2019 года. Подросток выбросил из окна ребенка своей знакомой, когда она отлучилась из дома. Младенец не пострадал, так как его поймал мужчина, проходивший в тот момент мимо. 10 декабря 2019 года 17-летнего подростка оправдали в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура обжаловала приговор.
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