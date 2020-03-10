Позиция Путина по поправкам стала причиной возникновения нормативного казуса

Такое положение вещей связано с тем, что похожий случай уже имел место в 1998 году. Тогда бывшего президента страны Бориса Ельцина выбрали по Конституции 1978 года, а новый Основной закон приняли в ходе его пребывания на первом президентском сроке. Таким образом, перед Конституционным судом тогда возник вопрос о том, считать ли фактически второй срок Ельцина юридически первым или вторым. В тот раз КС признал второй срок вторым и де-юре.