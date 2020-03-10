Позиция Путина по поправкам стала причиной возникновения нормативного казуса
Сегодня, 21:21ОбществоФото: kremlin.ru
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Ситуация вокруг поправок в Конституцию может привести к правовому казусу из-за предложения президента России Владимира Путина передать Конституционному суду решение об обнулении президентских сроков.
Такое положение вещей связано с тем, что похожий случай уже имел место в 1998 году. Тогда бывшего президента страны Бориса Ельцина выбрали по Конституции 1978 года, а новый Основной закон приняли в ходе его пребывания на первом президентском сроке. Таким образом, перед Конституционным судом тогда возник вопрос о том, считать ли фактически второй срок Ельцина юридически первым или вторым. В тот раз КС признал второй срок вторым и де-юре.
Сегодня, ситуация повторяется снова, но в этот раз суд может решить иначе, так как право в России не носит прецедентный характер, отмечает телеграмм-канал «Мейстер».
Примечательно, что сейчас в состав Конституционного суда входит шесть судей из 18, которые уже рассматривали такой вопрос в 1998 году.
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