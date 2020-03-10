УФСБ проверяет Управление автомобильных дорог Свердловской области

Основанием для проверки, по предварительным данным, послужило обращение одного из бывших сотрудников Управтодора, работавшего на руководящей должности. Заявление было направлено в прокуратуру и ФСБ. Якобы в нем указаны факты нарушений, допущенных должностными лицами при приемке дорог после ремонтов.