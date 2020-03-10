УФСБ проверяет Управление автомобильных дорог Свердловской области
Сегодня, 12:42ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области силовики нагрянули в Управление автомобильных дорог, пишет интернет-издание Znak.
Основанием для проверки, по предварительным данным, послужило обращение одного из бывших сотрудников Управтодора, работавшего на руководящей должности. Заявление было направлено в прокуратуру и ФСБ. Якобы в нем указаны факты нарушений, допущенных должностными лицами при приемке дорог после ремонтов.
Силовики опрашивают сотрудников, а также изымают документацию за последние три года.
Напомним, управлением руководит тагильчанин Вячеслав Данилов.
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