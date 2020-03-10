В Екатеринбурге экс-начальнику УКСа гособвинение запросило семь лет лишения свободы

Государственный обвинитель во время судебного заседания предоставил доказательства, что подсудимому в период с февраля по апрель 2017 года стало известно, что бюджетное учреждение и юридическое лицо планируют расторгнуть муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции спорткомплекса в поселке Баранчинский, а также планируется объявить новые торги для проведения работ на данном объекте.

После этого у него возник умысел на получение взятки в обмен на победу в торгах и беспрепятственное выполнение контракта в размере 5% от его суммы, что составило 6,6 миллионов рублей. Строительная компания согласилась на предложенные условия.

Кроме того, бывший руководитель вступил в сговор со своим знакомым, чтобы он выступил посредником при передаче средств.

Впоследствии муниципальное бюджетное учреждение и строительная компания заключили контракт на реконструкцию спортивного комплекса.

После этого подсудимый через посредника сообщил о необходимости перечисления суммы взятки на счет подконтрольной ему компании. Для этого был заключен договор на поставку оборудования, чтобы обеспечить обоснования перечисления средств.